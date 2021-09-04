За сутки в Коми выздоровели 811 больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 4 сентября, в Коми зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 64 298 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 811 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 56 939 пациентов. За последние сутки скончались семь человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1514 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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