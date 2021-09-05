В воскресенье в Коми до 18 градусов

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В воскресенье, 5 сентября, в Коми ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 18 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.
В Коми будет облачно. В республике ожидается дождь, местами сильный. Синоптики прогнозируют северный ветер с переходом на западный и юго-западный со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха составит 3-8 градусов.
На крайнем северо-востоке облачно с прояснениями, временами небольшой дождь. Синоптики прогнозируют ветер переменных направлений со скоростью 9-14 м/с. Днем порывы будут достигать 16-21 м/с. Температура воздуха составит 13-18 градусов.
В Сыктывкаре будет облачно, днем ожидается умеренный дождь. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 6-8 градусов.
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