За сутки в Коми скончались семеро больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 5 сентября, в Коми зафиксировали 225 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 64 523 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 479 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 57 418 пациентов. За последние сутки скончались семь человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1521 смертельный случай среди людей с таким диагнозом.

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