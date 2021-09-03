В Коми найденный мертвым во дворе дома 20-летний парень погиб во время вечеринки

Фото: ухтинская программа «День»

Стали известны подробности смерти мужчины, найденного жильцами дома №6 по проспекту Ленина в Ухте. Его тело лежало прямо посреди двора, когда на него наткнулись прохожие. На место экстренно выехали криминалисты для установления причин гибели ухтинца.

Оказалось, что погибшим является 20-летний парень. В ночь смерти он пришел в одну из квартир на вечеринку. Во время застолья между двумя, уже изрядно подвыпившими, парнями завязалась ссора, в ходе которой один из парней убил второго. Чтобы скрыть следы преступления, парень вынес тело убитого на улицу и бросил у подъезда.

- Подозреваемый задержан, следователями выясняются причины и обстоятельства произошедшего. Проведен осмотр места происшествия, осуществляются допросы свидетелей. Назначены необходимые судебные экспертизы, - прокомментировали произошедшее в СК по республике.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Начато расследование.

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