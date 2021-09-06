Юго-западный ветер принесет в Коми кратковременные дожди

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Холодный сентябрь нынче в Коми: дожди, туманы, заморозки и низкие температуры. Одевайтесь теплее. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми представляет прогноз погоды по Республике Коми на 6 сентября.

В южных районах синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью временами пройдет небольшой дождь, днем — кратковременные дожди. Ночью и утром местами расстелется туман. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем в отдельных районах порывами до 14 м/с. Температура ночью +4...-1, днем +4...+9°С.

В северных районах ожидается облачность, на крайнем северо-востоке — с прояснениями. Дождь, ночью местами сильный; на крайнем северо-востоке: ночью в Интинском районе небольшой дождь, днем по территории дождь. Ветер юго-западный, на крайнем северо-востоке ночью юго-восточный 8-13 м/с, порывами 15-18 м/с, ночью местами до 23 м/с. Температура ночью и днем +4...+9°С.

В Сыктывкаре 6 сентября в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем кратковременные дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью +1...+3, днем +7...+9°С.

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