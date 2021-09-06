В Коми открыли экотропу на территории нового заказника «Параськины озёра»

Какая красота! Фото: rkomi.ru.

В Коми появилась четвёртая особо охраняемая природная территория федерального значения – Государственный природный заказник «Параськины озёра». Практически все растения, а также живущие здесь животные и птицы – краснокнижные.

В республике уже есть уникальные Печоро-Илычский заповедник и нацпарк «Югыд ва». В 2019 году появился национальный парк «Койгородский». Заказник «Параськины озёра» образован в августе 2021 года после вступления в силу соответствующего Постановления Правительства Российской Федерации. Ухтинский заказник является филиалом Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника.

Фото: rkomi.ru.

Это уникальный карстовый ландшафт на юге Ухтинского района. Его площадь – более 17 тысяч гектаров. На территории заказника оборудована экологическая тропа, а озёра под Ухтой станут центром притяжения туристов, сообщает пресс-служба главы Коми.

Фото: rkomi.ru.

Параськины озёра имеют реальную историю. Парасковья, в честь которой когда-то были названы эти озёра, вместе с мужем Фёдором перед войной пришла в эти места из Нившеры. Поселились в лесу и стали работать в заготконторе. Потом началась война, Фёдор погиб на фронте. Парасковья осталась жить в лесу, её заимка была в глухой тайге. Уже в старости женщина переселилась поближе к посёлку Боровой.

Фото: rkomi.ru.

– Хоть и жила тётка одна, никто её не обижал, люди уважали. И она всегда всех выручала, – рассказала внучатая племянница Парасковьи Галина Дмитриевна Дегтярёва. – Давала приют заблудившимся охотникам и рыбакам. Сегодня увековечили имя нашей удивительной родственницы. Надеюсь, что вместе мы сохраним эту уникальную природную территорию.

Фото: rkomi.ru.

На экомаршруте установлены деревянные скульптуры, входная арка, качели, скамьи, подвесной мост, беседки для отдыха посетителей, обустроена автомобильная стоянка.

Также планируется обустроить подвесной мост через реку Тобысь, загон для разведения оленей, рыбоводное хозяйство, экотропы к карстовым провалам, рекреационную зону на озёрах Большое Параськино и Кауфмана, воссоздать дом Парасковьи Михайловой.

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