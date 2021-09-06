Пианино в Кировском парке Сыктывкара отправляют «на зимовку» из-за вандалов

До следующего лета организаторы проекта будут думать, восстанавливать ли это пианино или искать другой инструмент. Фото: Полина Шабанова.

Чарующие звуки нетленной классической музыки в исполнении сыктывкарцев и гостей столицы Коми больше не будут радовать горожан. Увы, проект «Пианино для всех», реализующийся в Кировском парке, вынуждены завершить досрочно. Почему знаменитое красное пианино перевозят «на зимовку», рассказали организаторы проекта.

Напомним, впервые красный инструмент в Кировском парке появился в 2019 году. Проект «Пианино для всех» полюбился жителям и гостям столицы Коми: всё лето звуки музыки разносились по парку. «Зимовало» пианино в Доме развития культуры и искусства неподалёку.

Студенты Саратовской консерватории оценили проект в Сыктывкаре. Фото: Полина Шабанова.

- Третий сезон работы завершаем досрочно с потерями, - с горечью поделилась в соцсетях Полина Шабанова. - Красное пианино стоит без нижней крышки. Кто-то открыл, поиграл, за собой не закрыл, а затем она кому-то приглянулась. Нет её ни в беседке, ни в окрестностях парка.

Сейчас нижняя панель красного пианино зияет пустотой. Из-за отсутствия крышки механизм у инструмента открыт, это может привести к попаданию излишней влаги и пыли и, не дай бог, пострадать от ударов ногами. Пианино переедет в помещение, хотя завершить сезон планировалось 2 октября.

Три года красное пианино радовало горожан. Фото: Полина Шабанова.

До следующего лета организаторы проекта будут думать, восстанавливать ли это пианино или искать другой инструмент. За несколько сезонов он пришёл в состояние, требующее ремонта. В этом году организаторы проекта #пианинодлявсех Полина Шабанова и Александр Маслов даже обратились к горожанам с просьбой о помощи в ремонте красного пианино.

- Такие события отбивают желание продолжать нести людям радость музыкой в рамках этого проекта. Остаётся очень неприятный осадок от отношения горожан к инструменту, - поделился эмоциями с «Комиинформом» второй организатор проекта Александр Маслов.

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