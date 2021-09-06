В Коми зафиксировано 220 новых фактов заражения COVID-19 за сутки

В Коми обновились основные показатели, отражающие эпидобстановку Фото: Архив "КП"

В Коми за период пандемии общее количество всех выявленных случаев коронавируса уже приближается к отметке в 65 тысяч. Об этом говорят данные федерального оперштаба на 6 сентября. Согласно актуально информации, в Коми за сутки выявлено 220 случаев заражения коронавирусом среди населения. В республике за все время пандемии было отмечено 64 743 факта заболевания. За минувшие 24 часа в Коми выписано по выздоровлению 328 пациентов. Всего выздоровели 57 746 человек.

Также в республике обновился показатель смертности. Так, зафиксирован один новый случай смерти от коронавируса. Общее число жертв достигло 1 522.

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