Дело маньяка убившего и расчленившего 17-летнюю Валентину Цывунину из Коми передали в суд

Фото: из личного архива Валентины Цывуниной

Дело 17-летней Вали, убитой и расчлененной, из поселка Воргашор подходит к концу. Ее предполагаемый убийца в скором времени окажется на скамье подсудимых по предъявленному ему обвинению.

Как установило следствие, 39-летний воркутинец в день исчезновения подростка подвозил ее на своей машине. В какой-то между ним и девушкой вспыхнула сильная ссора, в ходе которой мужчина убил Валю. Скрыть следы воркутинец решил самым жестоким и изощренным способом: он расчленил труп убитой. Позже фрагмент тела девушки найдут у теплотрассы Воргашор и Северный.

За плечами мужчины это не первое убийство несовершеннолетней. В 2015 году, за год до гибели Вали, он убил и расчленил подростка в Костромской области, примечательно, что девушка так же ехала с ним в автомобиле. За это воркутинец получил 12 лет и 9 месяцев тюрьмы.

- С учетом схожести совершенных преступлений, следователями во взаимодействии с сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Коми была проверена причастность мужчины к безвестному исчезновению девушки в Воркуте. В ходе данной работы получены доказательства причастности фигуранта к убийству потерпевшей и сокрытию ее тела, - прокомментировали в СК по Коми.

К слову, мужчина свою вину не признал. Сейчас уголовное дело передано в суд.

Напомним, что в последний раз Валентину видели 4 апреля на остановке на улице Лермонтова, откуда она собиралась добраться попутным транспортом до Воргашора.

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