На крайнем юге Коми температура поднимется до +15

Айда все на крайний юг! Там тепло сегодня. Фото: Екатерина САВЕНКО

Эх, не ждать жителям и гостям Республики Коми солнечного бархатного лета. Нынче в регионе буйствуют холода, дожди и сносят ветры. Прогноз погоды по республике на 7 сентября представляет региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Республике Коми 7 сентября синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Местами небольшие, иногда умеренные осадки в виде дождя и дождя со снегом. Ночью в южных районах - без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный 7-12 м/с, на севере местами порывы 15-19 м/с. Температура ночью -1...+4, днем +3...+8°С.

В столице Коми, городе Сыктывкаре, 7 сентября ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура ночью +1...+3, днем +6...+8°С.

В ближайшие дня погода не сильно изменится, опять и снова будет холодно. Синоптики обещают, что в Коми 8-9 сентября прогнозируется облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой, иногда умеренный дождь, в отдельных районах временами - со снегом. Ветер южной четверти с переходом в западной половине на западный и северо-западный 7-12 м/с. Температура ночью +3...+8, в отдельных районах -2...+3, днем +6...+11, на крайнем юге +10...+15°С.

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