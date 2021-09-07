Число зараженных коронавирусом в Коми приблизилось к 65 тысячам

В Коми более 1,5 тысяч человек умерли из-за COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми за сутки показатель смертности от COVID-19 увеличился на девять человек. Актуальную статистику сообщили в федеральном оперштабе. За все время пандемии в республике подтвержден 1 531 летальный исход из-за коронавируса.

Число заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 216 человек. За весь период пандемии было выявлено 54 959 фактов заражения в Коми.

По выздоровлению за сутки выписано 50 человек, за весь период пандемии – 57 796.

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