В Коми ожидаются заморозки до -3 градусов и дождь со снегом

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В Коми до конца недели установится прохладная и пасмурная погода. По прогнозам региональных метеорологов, сегодня, 8 сентября, в республике ожидается дождь со снегом, а также заморозки до -3 градусов. Также синоптики прогнозируют порывистый ветер, его скорость будет достигать 14 м/с. — Ветер Ю, ЮЗ 6-11 м/с, в отдельных северных районах порывами до 14 м/с, — говорится в прогнозе. Температура ночью +2...+7, местами до -3, днем +7...+12 градусов. На следующий же день, 9 сентября, жителей Коми ждёт небольшое потепление. Ночью столбик термометра поднимется до +6 градусов, а днём до +13. А вот дожди со снегом не прекратятся. Существенно погода не поменяется и в пятницу, 10 сентября, лишь температура опустится на пару градусов. — Погода в субботу ожидается облачная с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер З, СЗ 8-13 м/с. Температура ночью +1...+6, днем +6...+11 градусов, — дали прогноз до конца недели синоптики.

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