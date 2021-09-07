Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2021 10:14

В Воркуте объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося урагана

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

На город в Коми обрушится непогода. По словам региональных синоптиков, жителей Воркуты ждут опасные природные явления, в частности, на их город надвигается разрушительный ветер.

По прогнозам метеорологов, в ближайшее время ожидается усиление ветра 18-23 м/с, порывами до 35 м/с. По шкале Бофорта последнее значение соответствует «урагану». Такая погода продлится до 9 сентября, говорят синоптики.

К слову, такая скорость воздушного потока крайне редка, но несет с собой серьезные разрушения.

- Огромные разрушения, серьёзно повреждены здания, строения и дома, деревья вырваны с корнями, растительность уничтожена. Случай крайне редкий, - говорится в шкале Бофорта.

МЧС по Коми просит жителей Воркуты соблюдать осторожность и не пренебрегать правилами безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На крайнем юге Коми температура поднимется до +15

Скоро в республику придет бархатное лето (подробности)