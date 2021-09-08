Владимир Уйба объяснил, почему перед жителями Коми не должен вставать вопрос о необходимости вакцинации

Глава Коми призвал жителей республики не пренебрегать вакцинацией от ковида Фото: Архив "КП"

Глава Коми Владимир Уйба высказался о ходе вакцинации в республике. Он дал понять, что темпы прививочной кампании от коронавируса замедлились, хотя противопоказание к вакцинации только одно.

- Сегодня есть одно противопоказание - наличие тяжелых аллергических заболеваний или реакций на подобные предыдущие прививки, - сказал руководитель региона.

Поэтому, по мнению Уйбы, вопрос «Привиться или нет?» стоять перед гражданами не должен, так как нынешний штамм коронавируса, который получил название «дельта», поражает как молодых, так и пожилых людей. К тому же, медики утверждают, что этот вид ковида агрессивнее и опаснее предшественников.

- Вопрос прививаться или не прививаться - вообще не должен стоять. Почему я так говорю? На самом деле дельта-штамм, который сегодня циркулирует в России и в республике, поражает всех. И молодежь, и 40-летние, и 50-летние переносят его очень тяжело, и самое, главное, остаются последствия, - утверждает глава.

На данный момент в Коми полностью вакцинацию прошли более 255 тысяч человек. Запас вакцины составляет более 143 тысяч доз.

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