Жители села Туръя в Коми остались без единственного продуктового магазина

Местные жители боятся, что останутся без пропитания Фото: Архив "КП"

Жители маленького села Туръя в Княжпогостском районе Коми, население которого чуть более 100 человек, бьют тревогу: в их селе закрылся единственный продуктовый магазин. Некоторые люди всерьез начали беспокоиться за дальнейшее свое существование в деревне, ведь ехать за едой в ближайший пункт по бездорожью 80 км.

- Люди, у которых нет транспорта, остаются без продуктов. Скоро у нас будет бездорожье, как люди будут выживать? Ни дороги, ни магазина, - задается местная жительница вопросом.

По ее словам, у нее нет никакой возможности доехать до Емвы, ведь у нее маленький ребенок, которого не с кем оставить, да и транспорта в ее пользовании нет.

- У меня маленький ребенок. Мало того, что дороги нет, так ещё и магазин закрыли, а до Емвы доехать мне не с кем. Оставить ребенка тоже не с кем, чтобы съездить в Емву. А здесь есть ещё пенсионеры, которых здесь достаточно, - сетует селянка.

К тому же, из-за того, что село находится на другом берегу реки, до магазина теперь придется добираться на пароме. И ладно для жителей он бесплатно, говорят местные, но владельцам авто нужно платить.

- Лишний раз в райцентр не съездить, - скорбно заключают жители Туръи.

Местные также утверждают, что власти знали, что магазин закроется, однако никаких действий предпринято не было. Многие жители Княжпогостского района, увидевшие клич селян, советуют им обращаться к республиканским властям за помощью.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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