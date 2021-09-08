Минувшую ночь не пережили 14 больных коронавирусом жителей Коми

Озвучены новые данные по коронавирусу в Коми Фото: Архив "КП"

В Коми общее количество всех зафиксированных случаев заражения коронавирусом достигло новой отметки. По данным оперативного штаба России, за весь период пандемии выявлено 65 177 больных. За минувшие сутки коронавирус был обнаружен у 218 человек. Также за это время по выздоровлению выписано 558 пациентов, а за все время пациентов, поборовших болезнь, насчитывается 58 354. За 24 часа выросло и число погибших от коронавируса. По состоянию 8 сентября, в республике скончались в общей сложности 1 545 человек, из них за сутки коронавирус унес жизни 14 пациентов.

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