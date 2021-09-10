Воркута официально стала «Городом трудовой доблести»

Фото: пресс-служба администрации Воркуты

Воркуте официально присвоили звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Звание «Город трудовой доблести» заполярному городу присвоили значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Воркутинцы обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции. При этом они проявляли массовый трудовой героизм и самоотверженность. Помимо Воркуты, «Городами трудовой доблести» стали еще 11 городов.

В годы войны Воркута снабжала углем промышленные предприятия Москвы, Ленинграда, Череповца, Мурманска, Вологды, Кирова. Всего за годы сражений заводы и фронт получили от заполярного города более 6,5 миллиона тонн угля.

В то время четыре предприятия наградили переходящими Красными знаменами. Речь идет о комбинате «Воркутауголь», местной ТЭЦ и шахтах № 4 и № 40. За трудовые заслуги 141 работника комбината «Воркутстрой» и 237 сотрудников комбината «Воркутауголь» наградили орденами и медалями.

Учитывая эти факты, администрация Воркуты еще летом прошлого года отправила обращение о необходимости присвоения звания «Город трудовой доблести» в Госсовет Коми. Парламент направил ходатайство президенту Владимиру Путину, однако на тот момент заполярный город в списки на тот момент не попал. В поддержку инициативы в Коми собрали более 32 тысяч подписей. Люди высказывались за присвоение звания, оставляя подписи в местах сбора, где работали волонтеры, и в интернете.

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