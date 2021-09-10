«Воркута достойна»: Уйба о решении присвоить городу звание «Город трудовой доблести»

Фото: пресс-служба главы Коми

Воркуте в ближайшем будущем присвоят звание «Город трудовой доблести». По словам главы Коми Владимира Уйбы, жители города, как и вся республика, достойны носить это почетное звание.

Руководитель региона отметил, что в годы Великой Отечественной войны Воркута была поставщиком угля для блокадного Ленинграда, в котором замерзали люди. Воркутинцы также трудились изо всех сил, чтобы поставлять сырье для оборонной промышленности и экономики страны.

- И Воркута, и воркутинцы, и вся Республика Коми достойны столь высокого звания, - уверен Уйба.

Напомним, накануне стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу присвоить городу звание «Город трудовой доблести». Указ глава государства подпишет уже в ближайшее время.

Ранее в Коми проходило голосование за присвоение Воркуте почетного статуса. В поддержку инициативы поступило более 32 тысяч голосов.

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