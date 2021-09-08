Александр Чуприян родом из Коми временно возглавит МЧС России

Фото: МЧС России

Стало известно, кто займет кресло главы МЧС России после трагической гибели Евгения Зиничева. Исполняющим обязанности министра будет уроженец Коми Александр Чуприян, сообщают РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Ранее стало известно о том, что во время арктических учений в Норильске погиб 55-летний Евгений Зиничев. По данным РБК, он спас члена съемочной команды ценой своей жизни. Он пытался удержать поскользнувшегося у края обрыва сотрудника, но погиб сам.

Добавим, что учения «Безопасная Арктика-2021» проходят одновременно на всей территории России, объединяя семь регионов, где есть арктические муниципалитеты. Кроме Коми, присоединились Красноярский край, Архангельская и Мурманская области, Якутия, Ненецкий и Чукотский автономный округ.

Справка

Александр Петрович Чуприян родился 23 марта 1958 года в Ухте.

В 1989 г. окончил Высшую инженерную пожарно-техническую школу МВД СССР по специальности «инженер противопожарной техники и безопасности», кандидат технических наук, генерал-полковник внутренней службы.

Указом президента Российской Федерации от 4 июня 2018 № 288 назначен первым заместителем министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, а также ведомственными наградами.

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