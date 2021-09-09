В Коми к концу недели установится морозная и сухая погода

Фото: pexels.com

В Коми к концу рабочей недели установится сухая и морозная погода. Ночью столбик термометра, по словам синоптиков, покажет -3 градуса.

Сегодня, 9 сентября, в республике будет дождливо, ветрено и сыро. Как рассказали в пресс-службе ЦГМС Коми, температура воздуха будет днем +7...+12°С, а ночью похолодает до +4...+9. Ожидается южный, южно-западный умеренный ветер, иногда порывистый. Скорость воздушного потока может достигать 14 м/с.

В пятницу, 10 сентября, существенно погода не изменится. Также ожидаются дожди и облачная погода.

А вот уже в субботу, 11 сентября, погода резко переменится. Ночью температура воздуха опустится до -3 градусов и установится сухая погода.

- Ветер в субботу изменится на западный, северо-западный, скорость его будет 7-12 м/с. Температура ночью +1...+6, при прояснении до -3, днем +5...+10°С, - заключили метеорологи республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Воркутинский шахтёр развернул на Эльбрусе плакат с логотипом шахты

Высочайшую точку России и Европы Сергей Курдюков покоряет не впервые (подробности)