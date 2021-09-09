«Я часто с ним советовался»: Владимир Уйба о погибшем главе МЧС Евгении Зиничеве

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Глава Коми Владимир Уйба выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева. Он погиб во время арктических учений в Красноярском крае. В ведомстве рассказали, что Зиничев пытался спасти члена съемочной группы, который соскользнул с горы.

Уйба назвал погибшего министра светлым человеком, к которому всегда можно было обратиться за советом. По словам руководителя региона, он часто общался с Зиничевым и запомнит его светлым, добрым, любящим жизнь и людей человеком.

- Для меня Евгений Николаевич - это очень светлый человек, с которым я очень часто общался, советовался. Человек, открытый, любивший жизнь, любивший людей, - сказал глава.

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