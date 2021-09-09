В Коми 770 человек за сутки побороли коронавирус

В республике обновлены все основные показатели Фото: Архив "КП"

Количество умерших от коронавируса в Коми за сутки увеличилось на девять человек. Об этом свидетельствует данные с официального сайта федерального оперативного штаба. Общее число жертв пандемии достигло 1 554 человека.

По данным на 9 сентября, зафиксировано 219 новых случая инфицирования. Сейчас под наблюдением врачей находятся более шести тысяч человек. Всего же в республике насчитывается 65 396 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

С выздоровлением было отпущено 59 124 пациентов. Этот показатель вырос за сутки на 770 человек.

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