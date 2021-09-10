В Сыктывкаре обнаружили автора видео, из-за которого гимназию перевели на дистанционку

Школьник хотел внимания и лайков Фото: Архив "КП"

В Сыктывкаре обнаружили автора видео, которое появилось накануне в Tik Tok. В ролике аноним обещал устроить в пушкинской гимназии то, после чего его бы все запомнили. Силовики восприняли это как угрозу террористического акта, из-за чего учащихся перевели на день на заочную форму обучения.

В социальных сетях начали распространять сообщение о возможной опасности

— Запомните: Сыктывкар, гимназия имени Пушкина, Петрозаводская, 4. Завтра в 11:00 будут все обо мне знать, - говорится в ролике. Эти слова позже будут пересылать школьники гимназии друг другу.

Оказалось, что автором видео является пятиклассник. Как сообщает БНК, мальчик просто хотел сорвать учебный процесс. К тому же, он признался, что хотел внимания и много лайков на видео.

Сейчас по данному факту начата проверка.

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