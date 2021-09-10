В Коми число выздоровевших от COVID-19 вновь превысило количество зараженных

В Коми увеличилось число больных ковидом Фото: Архив "КП"

В Коми за минувшие сутки официально подтвердили еще 217 случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится на сайте оперштаба России. Общее число инфицированных, по состоянию на 10 сентября, достигло 65 613 человек.

С начала пандемии в республике выздоровели 59 675 человек. Это на 551 пациента больше, чем было 24 часами ранее. Под медицинским наблюдением до сих пор находятся более шести тысяч человек.

Жертвами коронавируса стали 1 562 пациента. За сутки было зарегистрировано 8 новых летальных исходов в результате болезни.

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