Житель Коми, прихватив варенье и «туалетку», проник в ритуальный салон и заснул в гробу

Фото: архив КП.

На прошлой неделе в ухтинскую полицию в Республике Коми поступил сигнал, что в салоне ритуальных услуг некто неизвестный разбил стекла и проник внутрь помещения. Оказалось, что нахулиганил 19-летний местный житель: в салоне он залез прямо в гроб, чтобы... поспать. Подробности происшествия сообщают в МВД по Коми.

После звонка на место происшествия направили следственно-оперативную группу. Эксперт-криминалист обнаружил в одном из гробов мирно сопящего 19-летнего ухтинца. Как сообщают очевидцы, рядом с «ложем» лежали восемь рулонов туалетной бумаги и банка варенья. К какому апокалипсису готовился ухтинский «Дракула», пока неясно.

Скрин с видео.

Сегодня МВД по Коми опубликовало видео с места задержания парня.

- В день происшествия молодой человек находился в состоянии опьянения и, по его словам, очень хотел спать, - говорится в сообщении ведомства. Поэтому он и залез в салон ритуальных услуг: там тихо и спокойно.

Сотрудниками ухтинской полиции возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения имущества. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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