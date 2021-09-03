Житель Коми ворвался в ритуальный салон, чтобы полежать в гробу

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В ночь на пятницу, 3 сентября, в Ухте неизвестный забрался в бюро ритуальных услуг, чтобы полежать в гробу. Об этом сообщили очевидцы происшествия.

По их словам, инцидент произошел на проспекте Ленина. Неизвестный разбил окно и забрался в бюро ритуальных услуг. Очевидцы утверждают, что мужчина захотел полежать в гробу. По факту случившегося проводится проверка. Личность мужчины установить пока не удалось. Как передает БНК, о сумме материального ущерба не сообщается.

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