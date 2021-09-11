В субботу в Коми до 11 градусов

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В субботу, 11 сентября, в Коми временами ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 11 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями, днем временами ожидается небольшой дождь. Синоптики прогнозируют северо-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 6-11 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, существенных осадков в городе не ожидается. Синоптики прогнозируют северо-западный и западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 9-11 градусов.

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