В Коми выздоровели еще 617 больных коронавирусом

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По состоянию на субботу, 11 сентября, в Коми зафиксировали 220 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 65 833 случая заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровели 617 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 60 292 пациента. За последние сутки скончались четыре человека, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1566 смертельных случаев среди людей с таким диагнозом.

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