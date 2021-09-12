В воскресенье в Коми до 14 градусов

Фото: Нина ЮШКОВА

В воскресенье, 12 сентября, в Коми местами ожидаются дожди, максимальная температура воздуха составит 14 градусов. Об этом сообщает ЦГМС республики.

В Коми будет облачно с прояснениями. На крайнем северо-востоке преимущественно без осадков. Днем в северных районах ожидаются небольшие осадки, на юге преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит 4-9 градусов, местами на юге 9-14 градусов.

В Сыктывкаре будет облачно с прояснениями, днем будет преимущественно без осадков. Синоптики прогнозируют западный и северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха составит 8-10 градусов.

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