За сутки в Коми скончались 16 больных коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 12 сентября, в Коми зафиксировали 218 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в регионе зафиксировали 66 051 случай заболевания коронавирусом. За последние сутки выздоровел 701 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 60 993 пациента. За последние сутки скончались 16 человек, у которых диагностировали коронавирус. Всего в Коми зафиксировали 1582 смертельных случая среди людей с таким диагнозом.

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