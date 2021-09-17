Уфимец Олег Чегодаев прошёл весь Урал: путь лежал и через Республику Коми

Уральские горы интересуют Олега прежде всего с точки зрения туристической доступности: одно дело — прочитать в книге, а совершенно другое — самому пройти весь путь, испытать на себе неизведанное, найти нечто новое, что до тебя никто ещё не находил. Фото: личный архив.

Путешественник и предприниматель Олег Чегодаев этим летом отправился в одиночный поход по Уралу. Он стартовал 1 мая и за 109 дней преодолел 3183 километра, выкладывая отчёты о своём путешествии в соцсетях. Встречи с медведями, стёртая до дыр обувь, сырая оленина на обед — подробностями невероятного похода Олег поделился с «КП-Коми».

Амбассадор Уральских гор

Горы Урала десятки лет привлекают туристов со всего мира суровой красотой: скалами с зазубренными гребнями, обрывистыми берегами рек, причудливой формы древними каменными останцами. В списке бывалых путешественников — 37-летний коренной житель Уфы Олег Чегодаев, занимающийся активным туризмом уже 15 лет. «Амбассадор Уральских гор», как он сам себя называет, втянулся в длительные походы как-то незаметно для себя. «Довольно странно не путешествовать по Уралу, когда ты живёшь на Урале»: улыбается путешественник.

Разница между этими снимками - ровно 109 дней. Фото: личный архив.

— Я родился здесь, это Южно-Уральские горы, с самого детства рос с бабушкой и дедушкой на пасеке, горы манили всегда. Постепенно начал их осваивать, с каждым разом наращивая объёмы, протяжение маршрута и скорость восхождений. Вот так и получилось, что в результате прошёл весь Урал, — рассказывает Олег.

Маршрут Олега. Фото: личный архив.

По горам уфимец ходит в одиночку, в год — десятки раз, практически каждую неделю куда-то выезжает. Страха перед вершинами не было и нет. А чего бояться, если соблюдаешь все меры безопасности? Да и по складу характера Олегу шагать одному вполне комфортно. Это осознанный выбор, признаётся наш собеседник. Скучать не приходится, с собой всегда в запасе аудиокниги, подкасты, музыка. Правда, приходится беречь заряд батареи на телефоне. Но и звуки природы приятно услаждают слух.

Долина реки Озерная. Фото: личный архив.

Долгое время уфимец путешествовал вместе с супругой. Сейчас Татьяна занимается воспитанием детей, в семье подрастают две маленькие дочки четырёх и полутора лет, старшая уже не раз бывала в походах вместе с папой. Главное, считает Олег, не отбить у малышей в детстве на всю жизнь желания ходить по горам.

Сон-трава. Фото: личный архив.

— Многие родители очень амбициозны, бывает, перетаскают по малолетству по походам, а дети потом наотрез отказываются путешествовать, так как в детстве переходили. С маленькими надо выбирать несложные маршруты, где больше игры, чем преодоления препятствий: подняться на гору, проводить закат, полюбоваться красотой, встретить рассвет, — советует уфимец. — Поход — не самое лёгкое времяпрепровождение так-то: ты долго идёшь с тяжёлым рюкзаком под ливневым дождём или палящим солнцем. Время на маршруте редко приятно, только иногда выстреливают моменты с эффектом «вау». Но именно они и запоминаются надолго.

Без крови в ботинках

Маршрут в 3183 километра Олег заранее разбил на 18 этапов, всё было чётко по плану и графику, в конце каждого отрезка пути — так называемая заброска едой и необходимыми вещами. То есть во определённом месте и в конкретный день туриста ждали свежий набор продуктов и, к примеру, новая обувь (незримо на маршруте помогали супруга и мать нашего героя). За весь маршрут Олег истоптал шесть пар кроссовок!

Не люблю сапоги, говорит Олег. Фото: личный архив.

— Невозможно пройти три тысячи километров в одной обуви, согласитесь? И с собой сразу не возьмёшь необходимое, что может пригодиться, — рассуждает путешественник. — Последняя пара кроссов почему-то оказалась меньше по размеру, чем было нужно, хотя заказывал модель один-в-один как предыдущие. Под конец немного натирали ноги. Но всё хорошо, обошлось без крови в ботинках.

Какая красота! Средний Урал. Фото: личный архив.

В день Олег проходил от 20 до 52 километров, средняя дневная норма — 31 километр. Ночевал преимущественно в палатке, в запланированные 11 дней отдыха — в цивилизованных местах: турбазах или кордонах заповедников. Погода в этом году благоволила путешественнику. Знойное солнечное лето стало приятным подарком для многих россиян.

В нацпарке Югыд ва. Фото: личный архив.

— Первые полтора месяца дождя не было совсем, потом закапало ближе к середине Урала. Уже в Коми каждый вечер догоняли грозы как по расписанию, стабильно в пять вечера набегали грозовые облака с дождём, начинала сверкать молния, — вспоминает Олег. — Уже очень сильно дождило в районе Полярного круга. Но мне грех жаловаться. Плохо, когда от высоких температур горят леса.

Кстати, ливни в горах, так же как и переход речек вброд, порой отлично заменяли пешеходу душ или ванну, когда не было возможности помыться в цивилизованных местах. «Иногда только ноги перед сном помоешь и ложишься спать. Но когда идёшь один, отсутствие воды для помывки не проблема, сам себя не смущаешь»: говорит Олег.

Полярный Урал. Фото: личный архив.

Жёлтый королёк

Как сказал Наполеон полярных стран, великий норвежский путешественник Рауль Амундсен, «Экспедиция — это подготовка», то есть 50, а то и даже больше процентов успеха. Что нужно, чтобы всё прошло гладко? Нужно, чтобы ваше снаряжение соответствовало вашим задачам. Особых требований нет, это обычное стандартное пешеходное снаряжение: палатка, спальник, пенка, одежда, фонарик, горелка и т. п.

Горец змеиный. Фото: личный архив.

Дополнительно у Олега с собой был спутниковый трекер, который обеспечивал трансляцию движения по маршруту в прямом эфире и связь с домом посредством смс-сообщений, оснащённый кнопкой SOS на случай непредвиденных ситуаций и вызова помощи. А ещё для путешествия уфимца была изготовлена самая лёгкая 900-граммовая лодка в России. Её назвали «Жёлтый королёк» в честь самой маленькой птички на Урале.

«Живые горы Урала»

Урал — не густозаселённый район России. При этом люди, которые встречаются на пути, — очень хорошие: «Я называю их Живые горы Урала”. Чем меньше народу живёт на территории, тем они доброжелательнее и гостеприимнее», — отмечает Олег. В дороге признаком хорошего тона считается приветить уставшего путника, который пришёл или забрёл на твой лагерь, напоить чаем, например.

Фото: личный архив.

— Накормить до отвала могут оленеводы, если есть такая возможность. Я шёл по тундре и вышел на мужиков, которые только-только приступили к трапезе: поймали оленя, сняли с него шкуру и ели сырого. Я подошёл, пожелал доброго дня и приятного аппетита. И тут же получил приглашение присоединиться к их компании, — рассказывает наш собеседник. — Конечно же, не отказался, поел оленя. Да, он ещё тёплый был. А потом отправился дальше.

Гостеприимные оленеводы. Фото: личный архив.

Есть сырое мясо было непривычно. Для местных тёплая оленья кровь — обычное лакомство, а для жителя центральной России — деликатес, но главное — съедобно. Также в пути уфимец ел много даров природы: ягод морошки и черники. И, кстати, похудел за весь поход на восемь килограммов.

— Увы, не всем так везёт со случайными попутчиками, как мне. Путешественница, которая сплавлялась за день до меня, повстречала на моём же маршруте на Среднем Урале вора-рецидивиста, он её убил... Такое тоже бывает.

Гора Народная. Фото: личный архив.

Лесные встречи

За всё путешествие Олегу повстречались десятки диких зверей: лоси, олени, кабаны, россомахи, зайцы. Большая редкость встретить в горах волка, это самое незаметное животное. Учуяв человека, серые хищники сразу стараются ретироваться. Уфимец наткнулся на всех, кроме лисиц. Только медведей насчитал семь штук.

Полярный Урал. Фото: личный архив.

— Одного взрослого мишку встретил довольно близко, буквально в полутора метрах, — вспоминает наш герой. — Я шуганулся, покричал, палкой постучал, он испугался и убежал. Все остальные медведи далеко были, я старался их обходить стороной. Зато к лосям или оленям можно подползти поближе, пофотографировать.

Последний отрезок пути. Фото: личный архив.

Шедевры Коми

Уральские горы интересуют Олега прежде всего с точки зрения туристической доступности: одно дело — прочитать в книге, а совершенно другое — самому пройти весь путь, испытать на себе неизведанное, найти нечто новое, что до тебя никто ещё не находил. Комплексное познание Урала, а не отдельных его частей, подчёркивает путешественник.

Воркута близко. Фото: личный архив.

— Урал — это самые разнообразные горы страны, они пересекают всю страну с юга на север. Здесь есть всё: от острых вершин и бескрайних степей до пустынь и ледников. Ты идёшь, а ландшафт плавно меняется от километра к километру: плоскогорье, лесистые склоны, тундра, неприступные скалы. Я стараюсь изучать Уральские горы как краевед во всём многообразии и рассказывать о них, — объясняет Олег.

В дороге Олег питался дарами природы. Фото: личный архив.

Сколько конкретно дней путешественник прошагал по территории Коми, сложно сказать. Забавно, но двигаясь по Уральским горам, по невидимой линии границы между регионами, одной ногой можешь находиться в Республике Коми, а другой — в Ханты-Мансийском автономном округе.

Урал меняется день ото дня, километр за километром. Фото: личный архив.

Наш регион у Олега ассоциируется в первую очередь с плато Маньпупунёр — знаменитыми останцами в Троицко-Печорском районе, одним из семи чудес России («Шедевр!»: восхищается путешественник). Но и кроме мансийских болванов в республике есть много прекрасных мест, которые оставили неизгладимые впечатления у уфимца: это и гора Манарага на Приполярном Урале, и наивысшая вершина Урала гора Народная, и главная вершина Северного Урала Тельпосиз. И таких красот — невероятное количество!

Манарага. Фото: личный архив.

То, чего нет в Интернете

Сейчас, будучи дома, Олег планирует поездки в Москву, Санкт-Петербург и другие города России с лекциями о маршруте. На будущее — написание первой книги об Урале: 109 глав, каждая из которой будет дополнена картой дня, описанием местности, проиллюстрирована фотографиями, интересными историческими и природными геологическими фактами о конкретных местах, ну и собственно мыслями путешественника. Читатель, открывший книгу, сможет «пройти» с Олегом весь Урал от начала и до конца, познать горы комплексно, почувствовать плавные изменения ландшафта и, возможно, придумать свежие идеи для новых маршрутов.

Семья встретила своего героя объятиями и счастливыми улыбками. Фото: личный архив.

— Большой грех написать бесполезную книгу, которую, может, и купят, но потом томик будет стоять в шкафу и пылиться, — считает наш герой. — Я хочу, чтобы это было издание, которое даже в XXI веке брали с полки и находили там то, чего нет в Интернете.

Кстати, Олег является создателем и лицом ювелирного бренда по созданию украшений на тему дикой природы. А где главному идеологу черпать вдохновение? Конечно, в горах. Мастера предприятия сделали пять серебряных жетонов по пяти частям Урала, которые Олег спрятал в красивых местах. Именно в его книге тайники будут раскрыты, чтобы любой желающий попытался найти #экстремальныеукрашения.

Фото: личный архив.

Справка КП: На две части света

«Каменным поясом земли Русской» называют Уральские горы. Горная цепь протянулась на 2500 километров, только посмотрите на карту: от Северного Ледовитого океана до пустыни в Казахстане! Уральские горы — это пять географических зон: Полярный, Приполярный, Северный, Средний и Южный Урал. Хребет пролегает через девять регионов России: Архангельскую область, Республику Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Свердловскую, Челябинскую и Оренбургскую области, Башкортостан. По высоте Уральские горы уступают Кавказским, Алтайским и Саянам. Уральскому горному хребту около 600 млн лет.

Уральские горы условно разделяют две части света. Об этом напоминают многочисленные обелиски и памятные знаки, гласящие, что здесь заканчивается Европа и начинается Азия. Там, где находился самый старый знак, — деревянный столб около города Первоуральска 1837 года, в 2008-м возвели величественную 30-метровую гранитную колонну с двуглавым орлом на вершине. В этом месте сделали пешеходный переход, вы за несколько секунд сможете переместиться из Европы в Азию, а потом вернуться обратно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«По волчьим следам, утопая в снегу»: гид-проводник Алексей Ларионов водит на Маньпупунёр туристов со всего мира

Иностранные путешественники обожают экстремальный туризм в Коми

Маньпупунёр моей мечты

«Комсомолка» отправилась в экстремальное путешествие — в гости к каменным идолам