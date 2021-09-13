«Возьмись за голову»: появилась версия исчезновения 27-летней молодой мамы из Сыктывкара

Фото: из личного архива пропавшей

В Сыктывкаре с 4 сентября ведутся поиски 27-летней эжвинки Ксении Ефимовой. Молодая мать ушла из дома в неизвестном направлении и перестала выходить на связь. Дома у неё остался маленький сын, который надеется, что его мама вернётся в ближайшее время.

Знакомые Ксении говорят, что у неё в прошлом были проблемы с алкоголем, ходили даже слухи, что девушка подсела на запрещённые вещества. Однако сама Ксении недавно устроилась на работу и утверждала, что в ее жизни все наладилось.

— Кто-то говорил, что она на наркотики подсела, там искать и надо, наверное. Она мне недавно писала, что устроилась на работу, что с ней все хорошо, а тут такое…, — говорит Екатерина Ч. — Надеюсь, с ней все в порядке.

Друзья пропавшей всерьёз обеспокоены ее образом жизни и даже обратились к ней с просьбой одуматься. Они надеются увидеть ее живой и здоровой.

— Как так?! Ксения, возьмись за голову уже. Верю, что ты жива и скоро придешь, — просит Светлана.

Уже десять дней девушка не выходит на связь с мужем и родными. Ее близкие просят помочь неравнодушных людей помочь с поисками Ксении.

Приметы: рост 150 см, нормального телосложения, темно-коричневые волосы, карие глаза.

Была одета: фиолетовая куртка, синие джинсы, черные кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02.

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