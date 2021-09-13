В Коми за сутки от коронавируса не умер ни один пациент

В Коми обновлены показатели, отражающие эпидобстановку в республике Фото: архив "КП"

В Коми за весь период пандемии зарегистрировали в общей сложности 66 267 случаев заражения коронавирусом. Такие данные приводит российский оперативный штаб. Известно, что из общего числа 216 фактов заболевания зафиксированы за последние сутки. Также за это время было выписано 61 203 пациента, завершивших лечение и отпущенных домой. Всего по выздоровлению в регионе выписано 210 жителей Коми. По данным оперштаба на 13 сентября, в Коми скончался от коронавируса 1 582 пациента. За сутки ни одной новой смерти от COVID-19 не зафиксировано.

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