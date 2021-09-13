Известный блогер Дима Верт из Коми трагически погиб в Москве

Фото группы проекта «Луч Инквизиции»

На 35 году жизни скончался известный блогер Дима Верт из Коми. Мужчина погиб в центре Москвы накануне, 12 сентября.

Известно, что мужчина с приятелями забрался на крышу столичной пятиэтажки, чтобы сделать новые кадры для подписчиков. Поднимаясь наверх по хлипкой лестнице, Дмитрий соскользнул и рухнул вниз. От множественных травм он скончался на месте ЧП, сообщает «МК».

Фото из личного архива блогера

Дмитрий вел свой блог «Луч инквизиции» на YouTube. На своем канале он рассказывал о заброшенных местах и занимался экстримом. Например, он отправился в путешествие на резиновой шлюпке по подземным коммуникациям Москвы. За его творчеством следило более 83 тысяч человек, для которых смерть блогера стала полной неожиданностью.

- До сих пор не верю, просто слов нет, спи спокойно, - пишут активные пользователи платформы.

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