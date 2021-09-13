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Происшествия13 сентября 2021 12:05

Известный блогер Дима Верт из Коми трагически погиб в Москве

Несчастный случай лишил жизни 34-летнего уроженца республики
Источник:kp.ru
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Фото группы проекта «Луч Инквизиции»

Фото группы проекта «Луч Инквизиции»

На 35 году жизни скончался известный блогер Дима Верт из Коми. Мужчина погиб в центре Москвы накануне, 12 сентября.

Известно, что мужчина с приятелями забрался на крышу столичной пятиэтажки, чтобы сделать новые кадры для подписчиков. Поднимаясь наверх по хлипкой лестнице, Дмитрий соскользнул и рухнул вниз. От множественных травм он скончался на месте ЧП, сообщает «МК».

Фото из личного архива блогера

Фото из личного архива блогера

Дмитрий вел свой блог «Луч инквизиции» на YouTube. На своем канале он рассказывал о заброшенных местах и занимался экстримом. Например, он отправился в путешествие на резиновой шлюпке по подземным коммуникациям Москвы. За его творчеством следило более 83 тысяч человек, для которых смерть блогера стала полной неожиданностью.

- До сих пор не верю, просто слов нет, спи спокойно, - пишут активные пользователи платформы.

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