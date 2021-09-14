В Коми на девять новых жертв коронавируса стало больше

В Коми увеличилось количество зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Коми за период пандемии общее количество всех выявленных случаев коронавируса достигло 66 482. Данные опубликованы на сайте оперштаба России. Согласно им, в республике за сутки выявлено 215 случаев инфицирования ковидом среди населения. За прошедшие 24 часа выписано по выздоровлению 192 пациента. Всего выздоровели 61 395 человек.

Также в республике зафиксировано девять новых случаев смерти от коронавируса. Общее число жертв достигло 1 591.

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