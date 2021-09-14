На юге Коми пройдут обильные дожди

Фото: pexels

Синоптики Коми по-прежнему не дают утешительных прогнозов: республиканский гидрометцентр обещает сильные дожди и температуру не выше +15°С.

Обо всем по порядку: осадки прогнозируются по всему региону. Если на юге это может быть сильный дождь, то на севере велика вероятность, что он пройдет уже со снегом. Особенно сильные осадки ожидаются ночью.

Все капризы погоды будут сопровождаться восточным и юго-восточным ветром средней скорости, но могут быть и порывы до 14 метров в секунду. Самой низкой температурой ночью будет -2°С, самой высокой днем: +15°С. В среднем же она составит +5, +10°С.

Погода в Сыктывкаре не будет отличаться от прогноза по региону, однако в столице все же будет немного теплее: +11, +13°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Коми скоро смогут отправиться туда, где теплее

Для них скоро откроют еще четыре страны