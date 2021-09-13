Жителям Коми с 21 сентября станут доступны еще четыре страны

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Со следующего вторника, 21 сентября, для жителей Коми и всей России станут доступны еще четыре страны. Соответствующее сообщение появилось в официальном Telegram-канале федерального правительства.

Уже в начале следующей недели россияне могут отправиться в Испанию, Ирак, Кению и Словакию. Кроме того, с 21 сентября Россия увеличивает количество регулярных рейсов по маршрутам Москва – Хургада и Москва – Шарм-эш-Шейх. Ранее их было 15 в неделю, а теперь станет 25.

Напомним, Южная Корея, Чехия и Доминикана открыли свои границы для россиян. Сообщалось, что жители Коми смогут отправиться за границу уже 27 августа. Оперативный штаб детально рассмотрел и оценил эпидобстановку в этих странах прежде, чем разрешить полеты регулярных и чартерных рейсов в выше названные страны.

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