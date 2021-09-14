В Минздраве Коми рассказали, что делать, если не успел привиться от COVID-19

Необходимость вакцинации от гриппа сейчас вызывает множество вопросов у жителей республики Фото: архив "КП"

В Коми жителей республики вновь предупреждают об опасных последствиях микст-инфекции. Регион стоит на пороге четвертой волны коронавируса и сезона гриппа. Специалисты утверждают, что одновременное заболевание этими двумя инфекциями может нанести сильный вред организму.

По словам главного внештатного эпидемиолога Министерства здравоохранения Коми Нины Овчинниковой, во избежание тяжелых последствий от гриппа и ковида следует вакцинироваться. Однако есть ряд существенных правил.

Так, тем, кто сделал две прививки от коронавируса, по словам врача, вакцинироваться от гриппа можно будет через месяц после инъекции от COVID-19. Для тех, у кого вакцинация от гриппа по времени совпадает с ревакцинацией от ковида, очередность другая.

– Что касается повторной вакцинации от ковида, она должна быть через шесть месяцев после окончания первичной вакцинации. Если у вас совпал срок повторной вакцинации от ковида с вакцинацией от гриппа, то поставить надо прививку от гриппа и через месяц пройти повторную вакцинацию от коронавируса, — указала врач. — Пройти ее можно однокомпонентной вакциной, если возраст до 60 лет, «Спутник Лайт» — оптимальный вариант.

Тем, кто переболел коронавирусом более шести месяцев назад, врач советует привиться сначала от ковида, а потом уже от гриппа.

– Грамотно спланировать очередность вакцинации поможет специалист прививочного кабинета в поликлинике, – отметила Нина Овчинникова.

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