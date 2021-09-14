«Спасались от огня через окна»: стали известны подробности смертельного пожара в ухтинском общежитии

Фото: Сыктывкар №1

В Ухте произошел страшный пожар, в котором погиб 39-летний местный житель, еще один ребенок пострадал, когда спасался из огненной ловушки. Возгорание произошло в городском общежитии на Кирпичной улице накануне в три часа дня.

Огонь распространялся с быстрой скоростью. Буквально за считанные минуты пожар охватил две квартиры и чердак. На спасение у жильцов были мгновения. По словам очевидцев, люди стали просто прыгать из окон, чтобы уберечься от стихии.

- Люди прыгали с окон, кто как мог спасался. Говорят, все из-за алкоголя произошло, - рассказывают свидетели трагедии.

Во время самостоятельной эвакуации пострадал семилетний мальчик. Он упал с лестницы и повредил себе спину. Ребенка госпитализировали в ближайшую больницу.

Также сообщается, что в одной из комнат погиб 39-летний мужчина. Он не смог выбраться из пожара и скончался до приезда медиков от отравления угарным газом.

По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Не потушенная сигарета лишила временно крова десятков людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Усть-Вымском районе горел дом: погибла многодетная мать http://www.kp.ru/online/news/4278826/(подробности)