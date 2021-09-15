Синоптики предупредили жителей Коми о заморозках

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Сегодня, 15 сентября, синоптики Гидрометцентра Коми обещают снижение температуры. Днем потеплеет лишь до +6, +11 градусов по Цельсию, а вот ночная температура будет куда ниже: при прояснениях она опустится и вовсе до 0, -5 градусов.

В темное время суток прогнозируются туманы. Что насчет осадков: по всей территории республики пройдет дождь и мокрый снег. При этом жителям центрального и юго-восточного районов, возможно, придется изменить планы из-за сильных осадков. На севере Коми такой проблемы не возникнет.

В Сыктывкаре прольется небольшой дождь, а ветер ожидается такой же, как и по всей республике - переменный умеренный. Ночью в городе похолодает до 0, +2 градусов, а днем температура составит 6-8 градусов тепла.

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