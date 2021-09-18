Северный ветер свирепствует в Коми

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В субботу, 18 сентября, погода в Коми не располагает к прогулкам. Осадки синоптики обещают небольшие, но крайне неприятные: дождь, мокрый снег, снег.

Плюс по республике гуляет порывистый северный и северо-восточный ветер. Как обещает Гидрометеоцентр РК, самый минимум – 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с. Это на юге Коми. На северо-востоке республики ожидаются порывы до 15-20 м/с. Еще свирепее ветер будет на крайнем северо-востоке. Здесь ожидают днем усиление ветра до 23 м/с.

Температура воздуха днем будет практически одинаковая по всей Коми: от Воркуты до Сыктывкара ожидается +3...+5°С.

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