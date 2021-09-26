За сутки в Коми скончались 10 больных коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на воскресенье, 26 сентября, в Коми зафиксировали 228 новых случаев заболевания коронавирусом, еще 10 человек скончались. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего в Коми зафиксировали 69 217 случаев заболевания коронавирусом. За сутки выздоровели 36 человек. За все время из больниц выписали 63 125 пациентов. За последние сутки в Коми скончались 10 больных коронавирусом. Всего в республике зафиксировали 1 728 смертельных случаев среди пациентов, у которых диагностировали эту инфекцию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми из-за ухудшения эпидобстановки вновь разворачивают дополнительные ковид-койки