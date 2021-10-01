Виновница смертельного ДТП в Сыктывкаре в момент аварии была трезва

Смертельное ДТП случилось в Сыктывкаре. Фото: Александра САВИНОВА

Утро первого дня октября выдалось недобрым. В Сыктывкаре произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла женщина и пострадали ещё два человека, среди которых школьник начальных классов. Подробности смертельного происшествия узнала «Комсомолка».

В ранние утренние часы женщина-водитель ехала по Октябрьскому проспекту на своей машине Сузуки. Повернула направо, сворачивая на улицу Орджоникидзе в сторону ЦВК, и на пешеходном переходе наехала на мальчика 2013 года рождения, рассказали «КП-Коми» в столичном ГИБДД.

После, не справившись с управлением, дама-водитель выехала на тротуар и на высокой скорости сбила пешехода. От полученных травм женщина 1983 года рождения погибла на месте...

Ранее мы писали, что причиной второго столкновения стало, по словам очевидцев, то, что водитель перепутала педали. При этом другие горожане утверждают, что, скорее всего, не в педалях дело, просто автоледи хотела сбежать с места ДТП, сбив ребёнка...

- Машина Сузуки наконец остановилась, вписавшись в Фольсваген, водитель которого так же получил травмы и был вынужден обратиться к медикам, - говорят инспекторы ГИБДД.

Как стало известно «Комсомолке», по предварительным данным, женщина-водитель в момент аварии была трезва. Позже ей предстоит пройти медицинское освидетельствование. Стаж вождения авто - с 2005 года. Пострадавшего мальчика госпитализировали в медучреждение с тяжелыми травмами, сейчас ребенок в коме.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснения обстоятельств произошедшего.

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