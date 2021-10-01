В Сыктывкаре женщина, перепутавшая педали, сбила пешеходов: один человек погиб

Фото народного корреспондента

В Сыктывкаре произошло очередное смертельное ДТП. Женщина за рулем легковушки сбила пешеходов: ребенка и женщину. Последняя от удара скончалась на месте аварии, а ребенок с серьезными травмами госпитализирован в больницу. Как удалось выяснить «КП-Коми», он впал в кому.

ДТП произошло сегодня, 1 октября, на улице Орджоникидзе. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции перекрыли весь квартал, из-за чего в городе образовалась большая пробка.

Подробности трагедии в пресс-службе ГИБДД по Коми на данный момент не раскрывают. Однако уже сейчас «Комсомолке» удалось выяснить, что за рулем была женщина 1969 года рождения. Она сбила ребенка на перекрестке, а затем, испугавшись, перепутала педали и выехала на тротуар, где и врезалась в женщину.

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В ДТП также пострадал ребенок: он впал в кому