Власти Вуктыльского района Коми прокомментировали обрушение потолка в новой школе

Фото: vk.com/dutovo

В Коми в сельской школе, которую построили и сдали в ближайшем прошлом, во время занятий обрушился потолок в коридоре. Об инциденте в социальных сетях рассказали родители школьников. Они требовали от властей Вуктыльского района разобраться в случившемся, ведь происходит такое уже не в первый раз.

- Кто делал проект и как он прошёл госэкспертизу? Кто и как строил? Кто закупал оборудование? Кто и как осуществлял строительный контроль? Кто принимал и давал разрешение на эксплуатацию новой школы, в которой всё трещит по швам, - возмущенно негодовали родители.

Ранее потолок упал в одном из классов новой школы в Дутово. Как тогда и сейчас, к счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе администрации района, по данному факту начата проверка, на место инцидента вызван подрядчик, ответственный за строительство здания.

- Накануне произошло падение подвесного потолка в коридоре около кабинетов технологии. Управлением образования незамедлительно были приняты меры: обучающиеся школы переведены на дистанционное обучение, вызвали подрядную организацию, Муниципальное учреждение Управление капитального строительства, осуществлявшее строительный контроль, для проведения обследования и принятия решения, - сообщили власти.

Напомним, школа в Дутово была открыта в марте 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Потолок рухнул прямо на стол режиссёра»: здание Нацмуздрама Коми разрушается на головы артистов и зрителей

«Комсомолка» узнала о причинах аварийного состояния храма искусства (подробности)