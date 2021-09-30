Какие изменения ждут жителей Коми в октябре 2021 года

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С 1 октября в России вступает в силу ряд поправок в закон. Нововведения коснутся различных сфер жизни: здравоохранения, социальных выплат и недвижимости. Мы собрали для вас список всех изменений в законе, вступающих в октябре 2021 года.

Бесплатная вакцинация населения

С октября у россиян появится возможность делать прививки бесплатно. Речь идет о тех вакцинах, которые включены в национальный календарь. Привиться теперь можно будет не только в государственных, но и в частных клиниках.

Рост зарплат военнослужащих

С 1 октября 2021 года на 3,7% вырастут зарплаты у следующих групп населения: контрактников, срочников, полицейских, таможенников и пожарных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также органов принудительного исполнения и некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Бесплатные каналы на ТВ

С 1 октября у россиян появится возможность бесплатно смотреть каналы первого и второго мультиплекса, то есть информационные, новостные и развивающие каналы.

Выплаты детских пособий

С октября выплаты на первого и второго ребенка будут поступать только на карту «Мир». Это касается семей, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен с 1 января 2018 года.

Данные абонентов

Операторы по требованию Роскомнадзора будут обязаны передавать данные об абонентах, а именно о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях. Речь идет об используемом ими оборудовании, передаче текстовых, голосовых и мультимедийных сообщений.

Госрегистрация недвижимости

С 28 октября документы о госрегистрации прав на недвижимость можно будет подавать через нотариуса. Для заявления на бумаге срок регистрации составит пять рабочих дней, в цифровом формате — три дня, при подаче через МФЦ — семь.

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