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Здоровье30 сентября 2021 11:57

В Коми число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч человек

Республика перешагнула за новый числовой рубеж
Источник:kp.ru
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За сутки все показатели, отражающие ситуацию с ковидом, обновились

За сутки все показатели, отражающие ситуацию с ковидом, обновились

Фото: Архив "КП"

Число заражённых коронавирусом в Коми достигло отметки 70 130. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Прирост за сутки составил 233 лабораторно подтверждённых случаев болезни.

Согласно цифрам, в республике растёт число летальных исходов в результате заражения коронавирусом. За сутки болезнь унесла жизни четырех человек. За все время пандемии жертвами вируса стали 1 769 пациентов.

Вместе с тем растёт показатель выздоровления. Отрицательный результат ПЦР-теста получили ещё 96 человек, за весь период болезнь победили 63 509 жителей Коми.

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