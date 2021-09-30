В Коми число заболевших COVID-19 превысило 70 тысяч человек

За сутки все показатели, отражающие ситуацию с ковидом, обновились Фото: Архив "КП"

Число заражённых коронавирусом в Коми достигло отметки 70 130. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Прирост за сутки составил 233 лабораторно подтверждённых случаев болезни.

Согласно цифрам, в республике растёт число летальных исходов в результате заражения коронавирусом. За сутки болезнь унесла жизни четырех человек. За все время пандемии жертвами вируса стали 1 769 пациентов.

Вместе с тем растёт показатель выздоровления. Отрицательный результат ПЦР-теста получили ещё 96 человек, за весь период болезнь победили 63 509 жителей Коми.

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