Глава Коми объявил о своем уходе в отпуск

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба объявил о своем краткосрочном отпуске. Руководитель региона взял три выходных, чтобы отдохнуть перед важным заседанием в Совете Федерации. Об этом он сообщил в своем традиционном видеообращении к жителям республики.

- До 4 октября я взял кратковременный отпуск. 5 октября я работаю в Москве на заседании Совета Федерации, где будут выступать с докладом, - объяснил глава.

К слову, в этот период перестанут выходить и видео, где Владимир Уйба рассказывает об эпидобстановке в республике и важных новостях. Ролики с обращениями возобновятся 5 октября, а на следующий день руководитель региона вернется в Коми.

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