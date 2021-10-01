Синоптики Коми пообещали жителям республики теплый октябрь

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Октябрь в 2021 году в Коми ожидается теплым. Такой прогноз дали региональные синоптики. По их словам, температурный фон в октябре будет выше нормы*. Ожидается, что и зимние месяцы - январь и февраль - будут теплее обычного.

А вот с ноября начнется существенное похолодание. Последний месяц осени выдастся промозглым, а столбик термометра покажет температуру ниже той, что была в 2020 году. Таким же будет и март, говорят метеорологи.

Специалисты ЦГМС Коми также добавили, что декабрь в этом году не преподнесет особых сюрпризов и скачков температуры: значения будут примерно теми же, что и в прошлом году.

*Климатическая норма:

октябрь: в южных районах 0...+1С, в центральных и северных районах -1...-3С, на крайнем северо-востоке -5С;

ноябрь: -6...-10С, на северо-востоке -11...-14С ;

в декабре: -12...-17С;

в январе: -15...-18С, на северо-востоке до -20С;

в феврале: -13... -16С, на северо-востоке -18...-21С;

в марте: в южных районах -7...-9С, в северных -11...-16С. В течение холодного периода вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

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