«Ситуация не простая»: мэр Воркуты намерен помочь бездомному мужчине

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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников рассказал историю 59-летнего Халила Миннигалеева, который живет на городской остановке общественного транспорта. По словам главы города, мужчина почему-то отказывается от любой помощи, которую ему предлагают, поэтому мэр решил взять все в свои руки.

- Ситуация не простая – Халил уже дважды отказывался от помощи, в т.ч. специалистов соцзащиты, ему также люди предлагали квартиры для проживания, тоже отказывался, - написал в социальных сетях сити-менеджер.

Градоначальник сперва распорядился, чтобы комнату, в которой когда-то жил бродяга, привели в порядок и очистили от мусора, По словам Шапошникова, хлам в помещении вырос до потолка. Также власти намерены сделать в квартире мужчины косметический ремонт и заняться его документами.

- Соцзащита готова два-три раза в день приезжать на соцобслуживание, дать одежду, привести в порядок с точки зрения гигиены, оказать ему необходимую медицинскую помощь, восстановить паспорт, который сгорел года два назад, оформить пенсию, - рассказывает Шапошников. Однако добавляет, что все это не будет иметь смысла, если бывший стропальщик не захочет сам изменить свою жизнь.

Но мэр Воркуты не теряет надежды. Он надеется, что Халил Миннигалеев захочет вернуться к обычной жизни и перестанет бродяжничать, а пока власти собираются уговорить мужчину восстановить хотя бы паспорт.

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